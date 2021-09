Nuove aperture per vaccinazione negli hub dell’Asp di Ragusa 

L’Azienda Sanitaria di Ragusa ha predisposto nuove aperture per gli hub vaccinali della provincia di Ragusa con lo scopo di incentivare la campagna vaccinale.

Infatti, a partire da lunedì 6 settembre, l’hub vaccinale di Scicli, in Contrada Zagarone, sarà aperto anche nei pomeriggi del mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20.

Al centro vaccinale di Santa Croce Camerina, presso il Centro Diurno per anziani “Terza Primavera”, oltre al mercoledì, si aggiunge il lunedì mattina dalle 8,30 alle 12,30. A tal proposito si precisa che il lunedì sarà dedicato alla somministrazione delle prime dosi e il mercoledì si effettueranno i richiami come da calendario, dalle 8,30 alle e 12 e dalle 16,30 alle ore 18,30.

All’hub di Modica, in Contrada Beneventano, la vaccinazione sarà garantita tutti i giorni dalle 8 alle 12. il lunedì e il giovedì anche dalle 17 alle 20.

Inoltre, l’Asp ha in corso una proficua un’interlocuzione con la Direzione provinciale scolastica – che si è immediatamente attivata – con lo scopo di organizzare nelle sedi scolastiche punti provvisori vaccinali per effettuare la somministrazione del vaccino agli studenti, docenti e personale non docente. La vaccinazione si estende anche ai genitori degli studenti.

