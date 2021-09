Pozzallo. Ricevuta l’autrice del libro “Oltre le mura di Dite”

E’ stata ricevuta dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna a Palazzo di Città “Giorgio La Pira” Valentina Spata autrice del Libro “oltre le mura di Dite”.

La sua passione per il sociale e la politica l’ha portata ad occuparsi sempre di volontariato e trattare tematiche sulla violenza contro le donne e sull’immigrazione, per molti anni è stata anche operatrice legale all’Hotspot di Pozzallo.

La sua opera, nasce dalla necessità di raccontare le storie dei migranti che l’autrice ha vissuto nei suoi anni di esperienza diretta, il tutto per raccontare un tema delicato che è quello dell’immigrazione e dare una voce differente da quella che ci viene raccontata da una parte dei media.

