Pozzallo. Saluto di commiato del comandante Carabinieri Ferrante

In un clima di estrema cordialità il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha ricevuto a Palazzo La Pira, per il saluto di commiato, il Comandante dei Carabinieri della compagnia di Modica, Capitano Francesco Ferrante, che a breve sarà trasferito.

In servizio dal 2017, ha saputo coniugare in sé eccezionali capacità professionali di suprema dedizione al servizio e alla tutela del bene della collettività, svolgendo con straordinaria abnegazione e spirito di iniziativa, esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace, offrendo il meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli.

Per l’occasione il Sindaco Ammatuna ha consegnato al Comandante un oggetto ricordo della nostra cittadina, a testimonianza del rapporto di leale collaborazione che, negli anni, si è instaurato fra i due Enti e come ringraziamento per tutto il lavoro svolto nel nostro comprensorio.

Il primo cittadino di Pozzallo ha augurato un prosieguo di brillante carriera come fino ad oggi dimostrata.

Salva