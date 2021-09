Riconoscimenti poetici a Gela e Milano per Domenico Pisana

Due riconoscimenti letterari in arrivo per il Presidente del Caffè Letterario “Quasimodo” di Modica, Domenico Pisana. Il primo riguarda l’attribuzione di un 3 posto al XXI Concorso nazionale di poesia “La Gorgone d’oro”, promosso e organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela. La Giuria ha assegnato alla poesia di Pisana, a tema religioso e dal titolo “Marana tha”, 51 punti, distanziandola dal primo posto di 4 punti.

La cerimonia si terrà sabato 11 settembre 2021, alle ore 18.30, nell’elegante terrazza del Club Nautico di Gela, e sarà condotta dalla giornalista Emilia Belfiore. Nel corso dell’evento saranno attribuiti dei riconoscimenti agli attori Peppino Mazzotta (Il commissario Montalbano, Rai 1) e Domenico Centamore (Màkari, Rai 1), i giornalisti Franco Infurna (Ansa) e Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it), la scrittrice e magistrato siracusano Simona Lo Iacono ed il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Qui di seguito la poesia classificata al 3 posto

Marana tha

Marana tha,

il deserto avanza in questo tempo di babele, soffia

vento di morte nei palazzi e la luna custodisce

le menzogne della notte, sono foglia mutevole

inutile alla terra;

ecco, avanza disumana la palude di parole

nelle città a colori, si perde la verità

in rivoli di lacrime e di conci di pietra,

non c’è pace per questa terra che odora

di superbia e di rete d’inganni.

Marana tha,

il fuoco brucia nei cuori stanchi, lunghe file

attendono fiale di salvezza, il cielo conosce

se ombre di bene o di male ci attendono

in questo inverno di freddo, sono fragile passero

fra rami d’alberi in cerca di sguardi;

in compagnia del mio colle bevo vuoti

d’aria e fisso gli occhi sulla città, di ricordi

mi nutro con l’erba bagnata tra le mani;

la speranza resiste tra fulmini di guerra

scandalo per i potenti e stoltezza per gli intelligenti,

i sogni attendono nuove corse di cavalli, non c’è

per noi risposta, rimane il silenzio.

Dio dei dolori parla, Marana tha.

Il secondo riconoscimento è arrivato dalla terza edizione del “Premio letterario Internazionale La Girandola delle Parole”, che ha assegnato una “Menzione Speciale” alla opera di Pisana dal titolo “Notte di San Lorenzo 2014” – ​Sezione video poesia Edita, realizzata da Diego De Nadai, attore e voce narrante.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, con il patrocinio della Regione Lombardia, a Limbiate, in provincia di Milano, il prossimo 18 settembre presso Villa Mella.

Durante la cerimonia di premiazione “La Girandola delle parole”, organizzatrice del Premio, consegnerà anche riconoscimenti alla carriera a quattro personalità di spessore e lustro nella cultura italiana: Enrico Beruschi (comico, cabarettista e attore), Lorenzo Maria Bottari (pittore) Alessandro Quasimodo (Presidente onorario del Premio, attore, regista, promotore culturale), Carlo Roman (Direttore d’Orchestra). Qui di seguito il testo e il link della videopoesia

( X Agosto 2014 , Notte di San Lorenzo)

Consegnami o cielo

al mio canto di libertà,

sguardo dell’anima sul mare,

ridonami l’aria e le stelle,

che danzano come numi dell’olimpo,

la tenue carezza di sangue e di miele,

l’odore salmastro della sabbia,

il sussurro di una brezza di vento,

il sogno amato non sognato

che sversa nelle trafitte delle fibre

foglie verdi destinate ad ingiallire.

Cielo, restituiscimi i tuoi germi d’infinito,

le trasparenze ricamate di voci sibilanti

che parlano lingue di pensieri indecifrabili:

voglio riascoltare ciò che i poeti sanno ascoltare,

imparare la lingua del cuore

ché l’impercettibile luccichio delle stelle

possa riflettersi o negarsi: non importa

essere un granello di più, il granello calpestato,

il granello leggero che l’onda si porta via.

