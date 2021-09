Il Consiglio comunale di Modica approva due dei tre punti

Il consiglio comunale di Modica tenutosi ieri sera in sessione urgente e pubblica ha esitato due punti dei tre posti all’ordine del giorno dal Presidente Carmela Minioto. A inizio di seduta prima della surroga della Consigliera dimissionaria in seno alla 4^ commissione consiliare permanente, Ivana Castello, è stata chiesta la verifica dei consiglieri presenti da parte del consigliere Ruffino, essendo mancante il numero legale, la seduta è stata rinviata di un’ora. Al rientro, una volta verificato il numero dei presenti, si è passato all’approvazione del 1° punto all’ordine del giorno con la surroga della Consigliera Castello, subito dimessasi. Riguardo al 2° punto relativo allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio – sanitari distrettuali fra i Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, non è stato possibile trattarlo poiché è stato rilevato che l’atto non era stato mandato a Consiglieri per l’approfondimento per cui il Presidente ha ritenuto rinviare il punto al prossimo consiglio comunale, specificando che a ogni consigliere sarà consegnata copia cartacea della documentazione. Infine è stato esitato il 3° punto relativo ai lavori di regimentazione delle acque meteoriche e allagamento della via Gianforma nella frazione di Frigintini, approvato all’unanimità. A conclusione dei lavori, il Presidente del Consiglio ha rinviato all’indomani la civica assise per la trattazione del 2° punto per consentire ai Consiglieri comunali l’approfondimento degli atti..

