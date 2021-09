Il 9 settembre il maestro Terranova al Castello di Donnafugata

Torna il direttore d’orchestra più istrionico della provincia di Ragusa. Torna il maestro Umberto Terranova con un concerto lirico sinfonico moderno tagliato su misura per questo periodo in cui c’è tanto bisogno di evocare il Belcanto ma anche di rilassarsi ascoltando le più famose melodie degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Non a caso il concerto in programma giovedì 9 settembre, a partire dalle 21, al castello di Donnafugata, con l’orchestra di fiati “Vincenzo Bellini”, è intitolato “Musica dell’anima”. “E’ quella stessa musica – afferma il maestro Terranova – di cui non si può fare a meno, quelle melodie che da sempre costituiscono il fulcro principale del nostro immaginario collettivo e che noi cercheremo di evocare dando il massimo e cercando di entusiasmare il pubblico presente”. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Ragusa, ha un ticket d’ingresso di 10 euro che può essere prenotato on line sul sito www.festivalverghiano.it. Per assistere al concerto, come prescritto dalle attuali normative antiCovid, occorrerà essere in possesso del green pass. A fare da cornice all’orchestra di fiati, la presenza di due cantanti lirici di grande spessore, il soprano Maria Grazia Tringale, e il tenore Dario Adamo. “Dalle sinfonie più famose dell’Ottocento, infatti – chiarisce ancora il maestro Terranova parlando della scaletta del concerto – faremo un viaggio verso le romanze più celebri e, ancora, spazio ad alcune delle melodie più note degli anni Sessanta e Settanta, rivisitate e rese assolutamente apprezzabili per questa esibizione di fine estate in cui il nostro primo obiettivo sarà quello di cercare di catturare l’attenzione del nostro pubblico”.

