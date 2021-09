Palco di stelle Ragusa esalta Eduardo Saitta nel suo One man Show

Mettere a nudo la propria anima non è mai facile. Soprattutto quando bisogna raccontare i vizi e le virtù della nostra Sicilia. Soprattutto quando in vetrina va la nostra sicilianità contaminata dal linguaggio moderno che divide la nostra società tra online e offline, ovvero tra reale e virtuale. E, soprattutto, quando si ha a che fare con una pandemia di portata storica oltre che con la creazione di due partiti di persone tra chi è favorevole ai vaccini e chi, invece, dice di non esserlo adducendo le teorie più strampalate. Eduardo Saitta, autore, regista e protagonista dell’esilarante spettacolo “Grandi e vaccinati”, andato in scena ieri sera all’anfiteatro di Poggio del sole hotel sulla Ragusa mare nell’ambito della rassegna d’arte e intrattenimento Palco di stelle con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, ha saputo colpire nel segno con il suo one man show. Applausi a scena aperta per il cabarettista che, ancora una volta, ha dimostrato di sapersi ancorare ai temi della quotidianità con riflessioni pungenti, satiriche e, allo stesso tempo, molto ironiche che hanno saputo coinvolgere il pubblico. Non è facile fare ridere su questi argomenti ma Saitta c’è riuscito con il garbo e la maestria che lo contraddistinguono. “Eduardo – afferma Nicastro – non lo scopriamo certo noi ma devo dire che, in questo one man show, ha saputo mettere tutta la sua anima, riuscendo a reggere il palco senza un attimo di tregua dall’inizio sino alla fine, mantenendo sempre elevata la verve creativa e il feeling con il pubblico. E’ stato davvero bravo e i grandi applausi raccolti a fine serata dimostrano che il suo monologo cabarettistico è risultato molto apprezzato. Meglio così perché ha dimostrato, ancora una volta, di saperci fare con le parole venate di ironia”. E, intanto, la rassegna prosegue a Tenuta Chiaramonte Le Gramole, in contrada Gisolfo, Sp. 81 km 7,4, lunedì 6 settembre con “Elena di…Sparta” che vedrà in scena Eleonora Bongiorno diretta da Massimo Licari. Inizio alle 21,30, quota di partecipazione 12 euro. E’ necessario essere dotati di green pass per assistere allo spettacolo. Info e prenotazioni al 333.4183893.‬

