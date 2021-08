Vittoria. Hub vaccinale al Mercato Ortofrutticolo. Plauso alla Commissione

“Salutiamo positivamente l’iniziativa promossa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, di concerto con l’Asp di Ragusa ed il supporto logistico della Vittoria Mercati”.

A dirlo il Presidente dell’Associazione Concessionari, Giuseppe Zarba. “E’ sotto gli occhi di tutti – continua Zarba- il delicato momento vissuto dalla città di Vittoria che ancora una volta si trova a dover fronteggiare le difficoltà determinate dal Covid 19. Il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, per la forte mole di operatori al proprio interno, rimane un punto sensibile. Siamo consapevoli di questo ed è per questo motivo – aggiunge Zarba – che ritengo un’azione mirata, come quest’ultima, lanci un grande messaggio di positività e di apertura culturale nei confronti di un nemico difficile da combattere, come il Covid. La nostra Associazione si metterà subito a lavoro per supportare gli operatori Asp che nelle giornate previste saranno impegnate nei vaccini ed anche nei tamponi. Non v’è dubbio – aggiunge Zarba – che tale attività ha bisogno anche del nostro supporto e della responsabilità di tutti. Un’occasione che non va sprecata per il bene di tutti e soprattutto di una Struttura che immagino nel prossimo futuro come un centro propositivo culturale e rilancio con iniziative promozionali e non solo”.

