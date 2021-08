Covid, 56enne vittoriese non vaccinato muore

Un nuovo decesso nel ragusano per. E’ un 56enne vittoriese, che si trovava ricoverato al “Giovanni Paolo II” di Ragusa in terapia intensiva. Non era vaccinato. Sono 328, dunque, le vittime del coronavirus in provincia dall’inizio della pandemia.

I positivi sono calati a 2.500 (ieri erano 2.557), di cui, 2.388 si trovano in isolamento domiciliare, 91 ricoverati e 6 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: 46 Acate (-1), 49 Chiaramonte Gulfi (-1), 368 Comiso (-10), 4 Giarratana (-), 59 Ispica (-3), 199 Modica (-1), 0 Monterosso (-1), 95 Pozzallo (-2), 306 Ragusa (-2), 53 Santa Croce Camerina (+4), 89 Scicli (-9), 1.121 Vittoria (-30).