Proficua seduta del consiglio comunale di Ragusa

Il Consiglio Comunale di Ragusa riunitosi in presenza ieri pomeriggio, ha preso in esame ed approvato alla unanimità la proroga della concessione del diritto di superficie all’Avis di Ragusa ed il punto riguardante il parere del Comune di Ragusa in merito all’ opera in variante allo strumento urbanistico relativo al collegamento viario dell’itinerario Ragusa – Catania compreso tra lo svincolo della SS 514 di Chiaramonte con la SS 115 e lo svincolo della SS 194 Ragusana con la SS 114 ( Localizzazioni varianti puntuali al progetto definitivo approvato dal CIPE).

“Esprimo la mia personale soddisfazione – dichiara il presidente del massimo consesso Fabrizio Ilardo – per il proficuo lavoro svolto ieri pomeriggio dal Consiglio Comunale. Non posso inoltre non ringraziare i componenti dell’organismo che hanno esaminato ed approvato alla unanimità sia il punto con il quale è stata prorogato per 99 anni all’AVIS di Ragusa il diritto di superficie dell’aera in cui è stata realizzata la sede dell’associazione dei donatori di sangue, fiore all’aocchiello della nostra comunità, sia l’argomento che interessa la Ragusa – Catania.. Su questo punto il Consiglio Comunale si è espresso in merito alla variante urbanistica per opere di pubblica utilità, propedeutica all’esproprio di piccole aree”.

