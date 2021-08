Sanzionati lidi del litorale ragusano trasformati in discoteche

Nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati nello scorso weekend, come concordato in sede di riunione di coordinamento interforze tenutasi in Prefettura, i servizi disposti attraverso piani interforze provinciali, con l’impiego di pattuglie delle varie Forze di Polizia ed il concorso delle Polizie Locali su tutto il territorio provinciale, volti anche alla repressione dei reati in generale nonché del fenomeno delle risse e del turbamento della sicurezza pubblica.

I controlli, pianificati in ambito provinciale dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ed attuati con ordinanza del Questore di Ragusa, sono stati effettuati soprattutto nelle ore serali e notturne ed hanno visto impegnate numerose pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.

Le attività interforze hanno interessato principalmente le zone dei centri storici del Comune capoluogo e degli altri territori comunali ove in questo periodo estivo si registra una maggiore affluenza di persone, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo delle zone balneari di Marina di Ragusa, di Marina di Modica, di Santa Maria del Focallo, di Donnalucata e di Scoglitti.

Inoltre, alla luce delle recenti disposizioni sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19, i controlli sono stati estesi ai locali che offrono servizi in luoghi chiusi, finalizzati oltre che alla verifica del possesso del Green Pass anche all’esatto adempimento delle misure antiCovid.

In particolare nel Comune di Ispica è stato controllato un locale è stata rilevata la presenza di numerose persone che ballavano senza osservare il previsto distanziamento personale, prive di mascherine di protezione.

Nella circostanza è stata contestata al titolare la violazione amministrativa per la mancata osservanza del divieto di assembramento, con conseguente ordine di chiusura del locale per cinque giorni.

A Santa Maria del Focallo, sempre nell’ispicese, è stato sanzionato il gestore di un lido, con la conseguente medesima misura della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni, in quanto all’interno si consentiva di danzare senza mascherina e in violazione del distanziamento personale.

Nella notte tra sabato e domenica, analoga sanzione ha riguardato un locale sito nella riviera di Donnalucata dove è stata riscontrata l’organizzazione di una vera e propria discoteca all’aperto, animata da un DJ e con più di trecento persone intente a ballare, la maggior parte delle quali senza mascherina e in dispregio delle regole di distanziamento interpersonale.

Nel corso della stessa notte, a Marina di Modica, le pattuglie hanno effettuato un controllo presso un lido, ove era in corso una serata danzante. Anche in tale occasione gli operatori di polizia riscontravano la mancata osservanza del divieto di assembramento e, per tale motivo, il titolare è stato contravvenzionato con la chiusura dell’attività per 5 giorni.

A Scoglitti, il titolare di un locale sito su quel lungomare, oltre ad essere sanzionato per violazione del divieto di assembramento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per disturbo alla quiete pubblica e per avere organizzato una serata danzante senza la prevista licenza di pubblica sicurezza.

Complessivamente, durante il weekend appena trascorso, sono stati controllati 129 esercizi pubblici, con la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni antiCovid-19, nonché di prevenire e contrastare l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, spesso causa di incidenti stradali e condotte violente che turbano la sicurezza pubblica.

Grazie al concorso nei servizi di pattuglie della Polizia Stradale, inoltre, sono stati controllati più di 200 autoveicoli e 918 persone, nonché verificati circa 100 Green Pass.

I controlli straordinari interforze continueranno ad essere svolti in tutti i comuni della provincia per l’intera stagione estiva, con la finalità – come più volte ribadito dal Prefetto anche in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica – di garantire ai cittadini ed ai turisti ancora presenti numerosi sul territorio ibleo, una vacanza all’insegna del rispetto delle regole, assicurando le migliori condizioni di sicurezza.

