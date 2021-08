Punto di accoglienza afghani. Appello del PD Ragusa al Sindaco

La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in questi giorni in Afghanistan e rivolge al popolo afgano la propria solidarietà.

Siamo in apprensione per le immagini che vediamo e le notizie che ci arrivano dall’Asia meridionale: temiamo, come molti, che il ritorno degli estremisti islamici nel Paese sia un enorme rischio per la tenuta democratica dell’Afghanistan e per il rispetto dei diritti umani, soprattutto delle donne e dei bambini.

Al sindaco della città di Ragusa chiediamo una presa di posizione, in particolar modo per quanto riguarda la disponibilità dell’Ente ad attivarsi per l’accoglienza di chi sta scappando dal Paese.

In queste circostanze, offrire un luogo sicuro dove potersi rifugiare è un atto di generosità e di rispetto nei confronti di un popolo, quello afghano, costretto da troppi anni a vivere in un costante clima di incertezza e terrore.

Salva