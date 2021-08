Le mucche non filosofano, l’arte non discrimina e altre cose dell’estate (in RG)..di Rubén Ricca

Ci sono diverse definizioni della parola “arte”. Quella di Bendetto Croce, quella di Edgar Allan Poe, che era di ispirazione platonica, la Chesterton, che era di ispirazione teologica, quella di Walt Whitman, che era di ispirazione poetica. Dire che “L’arte non discrimina” è una stupidità, perché l’arte non è un Ente autonomo con volontà propria e capacità di valutazione. Lo dico di nuovo? “L’arte” non è un essere pensante che può emettere un giudizio di valore. Così non si fa alcun favore all’arte e si confonde le persone. Qui non si tratta di sapere che cosa è l’arte, si tratta di non dire sciocchezze. Ad esempio, “i vaccini modificano l’RNA” anche se non si ha la minima idea di che cosa sia l’RNA. “La stupidità non muore più ma fa morire noi” dicevaPeter Handke. O anche “all’interno dei vaccini ci sono nano robot”. Mi sembrava già che questa nota non la scrivessi io, ma un sacco di micro-individui che parlano per me. Lasciatemi! Lasciatemi! (direbbe Amleto). O come quell’altra idea di sospendere un concerto a Ragusa per non discriminare le persone. L’arte non discrimina per lo stesso motivo per cui le mucche non filosofano.

Hanno chiesto a Freud se credeva nella vita aliena. “È evidente che gli alieni esistono” rispose “la prova è che come ci osservano hanno deciso di non venire“

Ruben Ricca

(regista e aut

