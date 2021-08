Ciclismo, Multicar Vittoria: Di Prima e Basile non deludono

Una splendida esperienza, sabato scorso, per due portacolori dell’Asd Multicar Amarù. Christian Di Prima ed Elia Basile, infatti, hanno partecipato, a Marginone, in provincia di Lucca, al campionato italiano a cronometro per la categoria Allievi. I due ciclisti iblei, pur confrontandosi con un parterre d’eccezione, sono comunque riusciti a tenere testa ai più quotati e si sono classificati entro i primi trenta. “Lo possiamo definire, in ogni caso – afferma il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – un buon piazzamento se si considera che, in questo contesto, erano presenti tutti i migliori corridori italiani, quelli che in un futuro non troppo lontano vedremo correre con le squadre professionistiche. Quindi, il fatto che i nostri ragazzi siano riusciti a vendere cara la pelle testimonia non solo la loro preparazione ma anche la capacità di sapere gestire i momenti più delicati e complessi allo stesso tempo. E’ stata una gara articolata e dura. I nostri si sono impegnati allo spasimo e hanno saputo condurla sino in fondo con un risultato apprezzabile. Tanto basta nel contesto di una manifestazione sportiva a respiro nazionale in cui, ancora una volta, ha contato il sapersi approcciare a gare agonistiche di questo tipo. Anzi, da questo punto di vista sono stati davvero bravi e sono certo che, in una prossima occasione, riusciranno a fare ancora meglio. D’altro canto, stiamo lavorando proprio per questo. Per consentire ai nostri ragazzi di potere esprimere al meglio tutte le loro potenzialità”.

