Modica, festa per il 25° dell’apertura di S.Nicolò Inferiore

Il Centro Studi sulla Contea di Modica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Via, promuove i festeggiamenti per il venticinquennale dell’apertura di San Nicolò Inferiore( 1996-2021).

L’evento avrà luogo il prossimo 21 agosto, alle 19:30, nel palcoscenico barocco di Piazzetta Grimaldi, che si presterà ad accogliere quanti vorranno prendervi parte.

I festeggiamenti, tenuti in ricordo dell’archeologa Annamaria Sammito, studiosa della Chiesetta Rupestre di i San Nicolò Inferiore, scomparsa prematuramente qualche mese fa, vedranno la partecipazione straordinaria di Giovanni Di Stefano, docente dell’Università della Calabria e di Roma Tor Vergata, e dell’archeologo Saverio Scerra.

La serata, patrocinata dal Comune di Modica, sarà animata dagli studenti dell’Istituto Superiore “Galilei Campailla” (Giulia Blandini, Martina Boncoraglio, Benedetta Agosta, Andrea Elena Lorenzo, Allegra Caccamo, Irene Quartarone) e dell’Istituto Superiore “Verga” di Modica (Giorgia Maria Napolitano, Elma Rizza e Daniele Fronte) che si esibiranno con musiche e canti e offriranno visite guidate gratuite del gioiello rupestre.

La scelta di affidare agli studenti il compito di raccontare la storia della chiesa e degli affreschi di San Nicolò Inferiore scaturisce dalla precisa volontà di tramandare alle future generazioni questo monumento altomedievale di incommensurabile valore storico e artistico ritrovato solo nel 1987.

Fautori della grande scoperta furono, all’epoca, alcuni ragazzi che, nel tentativo di recuperare la palla, entrarono nel dammuso e raccontarono del Cristo Pantocratore al prof. Duccio Belgiorno, direttore del Museo Civico di Modica. Il venticinquennale sarà anche una ulteriore occasione per celebrare il sesto posto nella classifica del censimento FAI 2020 “I Luoghi del Cuore”, nella speranza che il Fondo Ambiente Italiano contribuisca al restauro degli affreschi bizantini.

