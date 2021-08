Ragusa Calcio. Antoci riconfermato massaggiatore della squadra

Ritorna alla casa madre. Quella che lo ha sempre sostenuto e che lo ha stimolato a fare anche esperienze differenti. Ma al cuore, come è noto, non si comanda. Per cui ripartire con il Ragusa calcio, nel corso di questa stagione, era più che ovvio. Stiamo parlando del massaggiatore Marco Antoci, da sempre legato alla società iblea e che per il 2021-2022 continuerà ad esercitare al meglio la propria azione professionale stando sempre attento a tenere in forma nel modo migliore i muscoli delle aquile azzurre. “E’ vero – afferma Antoci – il Ragusa è la mia casa. Anche se nel recente passato ho fatto esperienze di altro tipo, per cercare di crescere e di confrontarmi con ambienti diversi dal nostro, è stato sempre con l’accordo della società azzurra a cui tengo parecchio. E sono contento che in questa stagione si stia cercando di fare il possibile per dare vita a un progetto molto importante. C’è davvero grande entusiasmo e ritengo che sia un aspetto che non deve passare sotto silenzio. Tutto l’ambiente azzurro, i tifosi, gli sportivi, devono sapere che la società sta compiendo degli sforzi molto importanti per arrivare a tagliare traguardi di spessore. Per nessuno è facile. Ma l’obiettivo è quello di fare tesoro dell’esperienza passata, costruendo basi solide. Bene, nell’ambito di questo percorso, cercherò, per quanto possibile, di fornire il mio contributo professionale”. E’ il direttore generale Alessio Puma a dare il bentornato a Marco Antoci. “Devo dire che ci sono richieste da vari ambiti sportivi per Marco, non solo calcistici – continua – ma siamo contenti che abbia scelto di ripartire con noi e di mettere a disposizione le sue capacità. Sappiamo quanto l’aspetto di cui stiamo parlando sia importante per una squadra di calcio. Cercheremo di crescere anche con riferimento a tale contesto, organizzandoci nel modo migliore. Perché il Ragusa vuole continuare a dare il massimo per gli sportivi ragusani”.

