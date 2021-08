Catanzaro, body building e Cultura fisica. Presente Csen Ragusa

Il Csen sta organizzando, a livello nazionale, il più grande evento formativo di body building dal vivo che si sia mai svolto in Italia. L’appuntamento, promosso da Francesco De Nardo, dirigente nazionale Csen e responsabile del settore body building, è per il 10, 11 e 12 settembre a Catanzaro Lido con il campus Fitness & Fun. Si parlerà e si terranno dimostrazioni in ordine a body building, cultura fisica, alimentazione e integrazione. E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. “E’ un grande momento di confronto per gli appassionati e i praticanti di queste discipline – spiega il presidente provinciale comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi – per cui ci stiamo organizzando anche nella nostra provincia per creare un gruppo che possa partecipare. E, in ogni caso, chi vorrà andarci in maniera autonoma potrà senz’altro farlo rivolgendosi al nostro comitato”. Gli istruttori sono tutti di primissimo livello: Nicola Camera, Cristiana Casoni, Chiara Elifani, Federico Focherini, Sandro Grillenzoni, Piero Nocerino e Mauro Sassi. “Tra l’altro, dopo i mesi di lockdown – prosegue ancora Cassisi – sarà il primo evento dal vivo che ci consentirà di confrontarci con dei veri e propri esperti del settore. Quindi, un appuntamento da non perdere”.

