Modica Gospel Choir nel v.c. «Falling in love with Jesus»

Sette cori gospel, Torino Gospel Choir, Asti Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir e Modica Gospel Choir appartenenti alla Community «Let’s sing Gospel Connection» insieme allo Special Guest Izacc Dorn (Los Angeles, USA) e gli «Anno Domini Gospel Singers» (IT), con la partecipazione straordinaria del Sassofonista Jazz Marco Bernardi (IT/NL), coordinati dal M° Aurelio Pitino (Director degli Anno Domini Gospel Singers e Let’s sing Gospel Connection) in un nuovo e sorprendente virtual choir, una videoclip con il brano «Falling in love with Jesus» («Innamorarmi di Gesù»)… in uscita lo scorso 1° agosto in anteprima Premiére YouTube.

SPECIAL GUEST:

▶ L’artista black gospel Izacc Dorn (Los Angeles, USA). Classificato come controtenore con un’enorme estensione vocale di 5 ottave, ha avuto il privilegio di lavorare con vari artisti come Kim Burrell, Michael Jackson, Stevie Wonder, Jonathan McReynolds e Josh Groban. Izacc lavora anche come Vocal Coach, Producer, Artist Manager e Worship Leader. Il suo motto è: «Dio ci ha chiamati (il Suo popolo) ad essere luce nelle tenebre…. Ma come possiamo essere luce se abbiamo paura del buio?».

▶ Gli Anno Domini Gospel Singers (IT). Hanno cantato per Papa Benedetto XVI nel 2012; accompagnato nel 2014 Raphael Gualazzi al Festival di Sanremo e nel 2019 in formazione completa – Anno Domini Gospel Choir – hanno cantato con il M° Andrea Bocelli a «Che tempo che fa» su RAI2.

▶ Il Sassofonista Jazz Marco Bernardi (IT/NL). Consegue, nel 2008, il Diploma in Musica Classica al Conservatorio di Bari, sua città natale; a 26 anni incomincia lo studio dell’Idioma Jazz e vince una Borsa di Studio presso l’Accademia Siena Jazz. Continua i suoi studi presso il Conservatorio Reale dell’Aja in Olanda dove consegue, nel 2016, un «Bachelor» in sassofono jazz. Successivamente, nel 2018, viene selezionato in un programma di Erasmus presso la «Temple University» di Philadelphia (USA) studiando per tre mesi con Dick Oats.

Alle sapienti mani del M° Aldo Valente sono state affidate, ancora una volta, la Programmazione, l’Esecuzione e i Missaggi;

Missaggio & Mastering ad Alessandro Valente. La parte Editing Video, come sempre, alla RF Show Production di Torino.

