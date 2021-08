Calcio. Il Santa Croce attivo sul mercato

E’ iniziato il 4 agosto il ritiro precampionato del Santa Croce calcio con la squadra allenata da mister Lucenti che si ritroverà per il quarto anno consecutivo ai nastri partenza del massimo campionato di Eccellenza. Dalle ceneri di una pandemia che ancora oggi non sembra volersi debellare, il calcio siciliano ha deciso di ripartire e, nonostante le mille difficoltà, anche il club del Cigno è riuscito a rimettersi in piedi mettendo su la prossima squadra che affronterà il torneo siciliano più prestigioso. Tra le novità nella costruzione della squadra che ha visto tra i partenti giocatori del calibro di Ravalli, Di Rosa, Sferrazza e Battaglia, ci sono dei graditi ritorni come quello del funambolico Fabio D’Agosta, dell’esperiente difensore Andrea Alma, oltre al ritorno del giovane portiere locale Alvani, fresco dell’esperienza in Serie D con il Marina: “ogni anno le partenze sono messe in preventivo e gli arrivi di D’Agosta, Alma e Alvani fanno si che lo spessore della rosa sia rimasto di un certo livello – dichiara il direttore sportivo Claudio Agnello – Aver ottenuto la permanenza di giocatori di altissima affidabilità tecnica ed umana come Cavone, Nei, Iozzia, Floridia e Leone ci consente di lavorare al completamento dell’organico con serenità e ponderazione. Durante il ritiro verranno valutati molti giovani atleti in prova ma gli attuali under come i fratelli Incatasciato, Arestia e La Rosa favoriscono i tempi di rinforzo dell’intero parco under. Siamo consapevoli che la rosa necessiti ancora di alcuni interventi e con molta probabilità nei prossimi giorni la rosa verrà gradualmente rinforzata in quasi tutti i reparti ma non assisteremo ad investimenti ad effetto o a follie. Il nostro calcio dilettante, che già prima della pandemia viveva in uno stato di profonda crisi, oggi si prepara ad affrontare una nuova stagione sportiva piena di incognite e difficoltà che troppo spesso si fa finta di non vedere. Motivo per cui l’attuale dirigenza del Santa Croce merita solo elogi per essere riuscita a rialzarsi con dignità sportiva ed umiltà, regalando alla città una squadra competitiva con l’obiettivo di esprimere un calcio divertente al cospetto di tutte quelle famiglie santacrocesi che speriamo tanto di rivedere presto allo stadio”.

