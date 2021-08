Covid. Boom di contagi in Sicilia

In Sicilia sono 923 i casi registrati. Nelle ultime 24 ore su 17.356 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 5,3%. La nostra Isola, insomma, segna un nuovo boom di contagi rispetto a lunedì scorso (+252%) anche se con un deciso aumento dei test. Due invece le nuove vittime del virus sull’isola, soltanto 59 i nuovi guariti a referto. La curva dei contagi, che sembrava vicino al picco, torna invece ad accelerare: +35% dei casi negli ultimi 7 giorni.

In aumento anche i pazienti ricoverati, con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14%: sono 442 in tutto, 24 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 52 pazienti (-2), con un solo nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Palermo 208, Catania 190, Messina 186, Ragusa 112, Caltanissetta 106, Siracusa 56, Enna 38, Trapani 22, Agrigento 5.

Situazione delicata dunque e proprio per questo in prefettura a Palermo, durante il vertice sull’emergenza incendi, è stata condivisa la necessità di dare impulso alle iniziative ed ai controlli necessari a contrastare le violazioni delle disposizioni sul contenimento dell’epidemia. All’incontro, convocato dal prefetto Giuseppe Forlani, hanno partecipato il centro di coordinamento dei soccorsi (CCS), i vigili del fuoco, la Forestale, la Protezione Civile, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e i sindaci.

Sono 4.200 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.735 di ieri, mille in più di lunedì scorso. I decessi sono 22 (ieri 11), per un totale di 128.242 vittime dall’inizio della pandemia. In netto aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 24 in più (ieri +11), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 323, mentre i ricoveri ordinari sono 155 in più (ieri +98), 2.786 in totale.

La regione con più casi odierni è come detto la Sicilia, seguita da Emilia Romagna (+642), Toscana (+492), Lazio (+474) e Veneto (+425). I casi totali salgono così a 4.400.617. I guariti sono 1.589 (ieri 1.991), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.157.520. Gli attualmente positivi aumentano di 2.589 unità (ieri +1.998), e sono 114.855 in tutto, di cui 111.746 in isolamento domiciliare.

Salva