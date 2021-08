Incontro con Comune e Vittoria Mercati per Zarba e Arestia.

Due giorni di incontri per l’Associazione Concessionari volti ad affrontare importanti tematiche di sviluppo e riorganizzazione del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Il primo si è tenuto mercoledì 4 Agosto, presso la sala delle Capriate del Comune di Vittoria con la Commissione straordinaria; si sono affrontate le tematiche esposte dal presidente Giuseppe Zarba relative al mercato, ed in particolare il bando di affidamento dei box e le probabili nuove linee di gestione della struttura su cui la commissione straordinaria e il Prefetto Filippo Dispenza nello specifico stanno portando avanti.

Così il Presidente Giuseppe Zarba: “Ringraziamo la Commissione straordinaria che ha voluto incontrare il sottoscritto e il mio vice oltre a Vittoria Mercati. E’ stato un incontro utile ad affrontare tematiche per noi fondamentali. Alla Commissione straordinaria riconosciamo il merito di avere finalmente regolarizzato la posizione di tutti i concessionari che sono stati riabilitati alla propria attività con quello che mi piace definire un vero e proprio passaporto di legalità. Si tratta di un lavoro non ancora concluso, e per questo bisogna guardare avanti; nello specifico abbiamo chiesto un impegno importante nella lotta alle agromafie presentando loro la bozza di un progetto informatico riguardante la tracciabilità di aziende e dei loro rappresentanti che gravitano all’interno del mercato e della loro solvibilità supportati anche dal dirigente allo Sviluppo Economico del Comune di Vittoria dott. Alessandro Basile con il quale questo progetto nacque. Io e il collega Marco Arestia non possiamo che ritenerci soddisfatti e per questo ringraziamo l’apertura e la convinta collaborazione che il Prefetto Dispenza ha inteso garantirci in un condiviso principio di lavoro a quattro mani che da subito inizieremo a fare, anche con Vittoria Mercati con la quale è già iniziato un processo di pragmatica collaborazione”.

Il secondo incontro si è tenuto ieri mattina presso la sede dell’Associazione Concessionari alla presenza del Presidente di Vittoria Mercati, Giombattista Di Blasi e del Direttore Davide La Rosa. “Un incontro proficuo e assai partecipato – continua Zarba- nel corso del quale abbiamo condiviso con associati e non le linee di indirizzo della Commissione straordinaria e il piano di sviluppo a cui Vittoria Mercati sarà chiamata nel prossimo futuro. Sono felice del lavoro sino ad oggi svolto e propedeutico al futuro della Struttura, condotto in sinergia con la Vittoria Mercati. Ringrazio il Direttore Davide La Rosa ed il Presidente Giombattista Di Blasi, per la fattiva collaborazione e per la veduta unanime nell’esclusivo interesse del Mercato. Ringrazio, inoltre, la presenza del Comandante della Polizia Municipale Rosario Amarù e di Marcello Drago, funzionario all’Ambiente del Comune di Vittoria perché la loro presenza ha reso possibile chiarire la linea dell’Associazione sui nuovi processi legata alla green economy all’interno del mercato e sul nuovo riassetto che verrà dato alla viabilità interna. E’ stata l’occasione per confermare la volontà dell’Associazione di appoggiare la scelta voluta dalla Commissione sulla opportunità di ingresso in Italmercati e sul conseguente e nuovo processo di gestione che coinvolgerà Vittoria Mercati e tutti gli operatori. Mi preme ringraziare, infine, – conclude Zarba- l’intervento in videoconferenza del vice Presidente di Italmercati, Paolo Merci, che ancora una volta a nome suo e del presidente Massimo Pallottini ha ribadito la propria vicinanza al mercato di Vittoria ancora e di più in questa storica fase di definizione e crescita”.

