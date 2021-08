Ipab Siciliane. Fondi anche a tre enti iblei

Le Ipab che fanno capo alla Regione sono da tempo in condizione di difficoltà finanziaria con limitate fonti di sostentamento a causa della crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19. Per questo motivo, l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha erogato a tutte le Ipab siciliane un contributo pari a 4 milioni di euro che sarà utilizzato per sostenere le spese legate al personale. Con riferimento alla provincia iblea, i contributi delle Ipab la cui attività ricade sul territorio, vanno all’Opera Pia “Istituto Rizza Rosso” con sede a Chiaramonte Gulfi, a fronte di un costo del personale pari a 173.440 euro all’anno, ha ricevuto un contributo di 78.137 euro. L’Assap opere pie riunite “Criscione Lupis e Moltisanti” di Ragusa, a fronte di un costo del personale pari a 211.417 euro, ha ottenuto un contributo pari a 95.246 euro. Infine, il Ricovero “Carpentieri” di Scicli, a fronte di un costo del personale pari a 409.913 euro, ha ricevuto un contributo pari a 184,671 euro. “Era fondamentale – commenta l’on. Orazio Ragusa, che ne ha dato notizia – che, a fronte del momento complicato caratterizzato dall’emergenza sanitaria, queste strutture potessero ricevere dalla Regione l’adeguata attenzione. E così è stato. Ringraziamo dunque il governatore Musumeci e l’assessorato alla Famiglia per l’attenzione riservata anche all’area iblea e naturalmente, auspichiamo che possano esserci ulteriori sostegni per il futuro”.

