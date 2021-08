Altro colpo per il Ragusa calcio. Arriva il difensore D’Arrigo

Da un colpaccio all’altro. Il Ragusa calcio non si ferma. E ufficializza anche l’ingaggio di Giuseppe D’Arrigo, classe 1995, catanese, la scorsa stagione in forza al Siracusa in Eccellenza dopo che aveva cominciato il campionato 2020-2021 con il Biancavilla in Serie D. E’ un difensore centrale roccioso, pronto a diventare il nuovo perno della retroguardia azzurra. Le sue prime dichiarazioni sono improntate all’ottimismo. “Sono arrivato da poco – afferma D’Arrigo – ma ho già trovato un ambiente molto organizzato. E tutto questo è molto stimolante soprattutto rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. Non ci sono dubbi: qui si vuole fare bene e io mi sento motivato quando ho la possibilità di confrontami con realtà del genere”. Il direttore generale Alessio Puma chiarisce: “Siamo sulle tracce di D’Arrigo da un bel po’. E appena se ne è presentata l’occasione non ce la siamo fatta sfuggire. E’ una pedina che non si discute e che contribuirà di certo ad aumentare il nostro peso specifico. Tra l’altro, è un giovane e quindi in prospettiva può garantire il raggiungimento di certi traguardi. Stiamo cercando di completare l’organico per mettere a disposizione di mister Filippo Raciti una squadra con una identità ben precisa e che si prefigga degli obiettivi molto chiari”.

Salva