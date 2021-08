Espletamento funzioni fondamentali. Fondi per i comuni iblei

Sono in totale 11.201.161 euro le risorse destinate dal Governo ai Comuni Iblei per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, e ulteriori 1.974.070 euro andranno al Libero consorzio comunale di Ragusa.” Lo annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega:

“E’ stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa i criteri e le modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, che ammonta a 1.280 milioni di euro, di cui 1.150 milioni di euro destinati ai comuni e 130 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane.

Nello dettaglio ecco le risorse assegnate ai nostri comuni sulla base dei criteri esplicitati nel decreto di riparto:

Acate 21.796 euro

Chiaramonte Gulfi 57.882 euro

Comiso 61.018 euro

Giarratana 5.702 euro

Ispica 32.176 euro

Modica 10.192.310 euro

Monterosso Almo 54.965 euro

Pozzallo 431.988 euro

Ragusa 142.877 euro

Santa Croce Camerina 21.482 euro

Scicli 53.916 euro

Vittoria 125.049 euro

“Ancora una volta desidero sottolineare l’attenzione del Governo nei confronti degli enti locali, che in questi difficili mesi si sono trovati a fronteggiare, come primo presidio istituzionale, una crisi sanitaria ed economica non prevedibile e senza precedenti.

Queste importanti risorse serviranno a dare ossigeno ai nostri territori e far sì che non vengano compromessi in alcun modo i servizi per i cittadini.”

Conclude la presidente Lorefice

Salva