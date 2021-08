Modica. Giovedi 5 nuovi pozzi in funzione nel quartiere Sorda

Giovedi 5 agosto verrà sospesa l’erogazione di acqua corrente in tutto il quartiere Sorda di Modica. La chiusura è necessaria per consentire la messa in funzione di due dei tre nuovi pozzi recentemente realizzati a servizio del quartiere. In questo modo verrà immessa nella rete una quantità di acqua in grado di soddisfare tutte le abitazioni, anche quelle zone che maggiormente hanno sofferto l’erogazione a singhiozzo. La chiusura dei rubinetti avverrà alle prime ore del giorno e si concluderà in circa 12 ore. “Purtroppo ci saranno dei disagi quel giorno – commenta il Sindaco Abbate – ma è necessario chiudere tutto per consentire le operazioni tecniche di messa in funzione dei due nuovi pozzi. Nelle prossime settimane apriremo anche il terzo dei nuovi realizzati a servizio del quartiere che, a causa della forte espansione, non ha avuto per tanti anni una rete idrica all’altezza. Chiedo dunque pazienza ai residenti, i tecnici faranno il più velocemente possibile”.

