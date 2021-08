Finalmente. La Provincia di Ragusa ha la sua autostrada (breve)

Finalmente la provincia di Ragusa ha la sua autostrada. Il 3 agosto 2021 resterà una data storica. La Siracusa-Gela sbocca a Ispica in attesa che sia completato il tratto fino a Modica, mentre il lotto da Modica a Scicli, una dozzina di chilometri entro fine anno dovrebbe andare in gara e a finanziarli sarà lo Stato con 330 milioni di euro. Stamattina è stato aperto il tratto Rosolini-Ispica. Sbocca in Contrada Graffetta. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione, Musumeci, e dell’Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, i vertici del Cas, sindaci e autorità del territorio, i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dell’impresa che ha realizzato i lavori.

