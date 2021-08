Dallo Stato 11 milioni di euro per il Comune di Modica

Arrivano 11 milioni di euro da parte dello Stato per coprire i buchi bilancio del Comune di Modica dal dissesto. Sono 326 gli enti locali che sono stati “salvati” dallo Stato, attraverso l’assegnazione di 660 milioni di euro che andranno a tamponare quei buchi che rischiavano di far saltare il banco facendoli finire in dissesto o in pre-dissesto, o peggiorando ulteriormente un quadro già di base in piena emergenza.

“Il nostro pensiero – dice Peppe Minardi, coordinatore cittadino della Lega – va alle imprese e coloro i quali attendono di percepire somme dall’ente. Senza nessun tipo di polemica, chiedo al Sindaco e all’amministrazione comunale di destinare un’importante fetta di questa entrata finanziaria per pagare debiti pregressi del Comune nei confronti soprattutto di tante piccole e medie imprese che negli anni scorsi hanno emesso fatture per beni e servizi. In un momento particolare causa Covid-19 sarebbe un bel segnale per l’intero comparto economico della nostra città. Sono sicuro che l’amministrazione comunale di Modica sarà sensibile su questa problematica, in caso contrario ne prenderemo atto e consapevolezza”.