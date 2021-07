Istituzione ruolo socio-sanitario voluto dalla Cisl FP iblea

“A seguito della definitiva approvazione al Senato e quindi della conversione in legge del Dl Sostegni bis, vogliamo confermare l’avvenuta istituzione del ruolo socio-sanitario nell’ambito del quale sono confluiti i profili di assistente sociale, Oss e sociologo. Un provvedimento che riguarderà anche gli operatori della provincia di Ragusa”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, chiarendo che si tratta di un provvedimento che il sindacato ha fortemente sostenuto in questi anni. “Tutto ciò – spiega – per consentire finalmente a queste figure professionali la valorizzazione delle rispettive competenze nel giusto ambito e che contribuisce, inoltre, a sciogliere anche i dubbi e le ambiguità sorti all’indomani dell’approvazione della L. 3/2018 (Legge Lorenzin) la quale, nell’istituire all’art. 5 l’Area socio-sanitaria (già prevista dal D. Lgv. 502/1992) e nel collocarvi i tre profili, non intervenendo anche sul ruolo giuridico di appartenenza rimasto per tutti quello tecnico, di fatto aveva alimentato solo aspettative senza produrre alcun concreto effetto”. Passanisi, poi, aggiunge: “Per quanto riguarda in particolare gli Oss, ora non è più rinviabile la ripresa del confronto con la commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome, per completare il percorso in atto di revisione “sostanziale” del profilo. Non dimentichiamo che così si potrà concretizzare: la valorizzazione delle professionalità nel giusto ambito; nuovi percorsi di sviluppo e di carriera; l’innovazione organizzativa e l’affermazione di nuovi modelli di integrazione socio-sanitaria”.

