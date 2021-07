Microcriminalità a Vittoria, Scoglitti e nel territorio ibleo approda in Parlamento

“In seguito a una nostra sollecitazione, determinata dalle numerose vicende che hanno turbato l’ordine pubblico sul nostro territorio comunale e non solo, il deputato nazionale del Pd, on. Pietro Navarra, ha presentato una interrogazione a risposta in commissione al ministro dell’Interno e al ministro della Difesa avente ad oggetto la suddetta problematica”. A darne comunicazione il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro. “La provincia di Ragusa – è scritto nell’atto parlamentare – sconta da anni una insufficiente dotazione di uomini e mezzi delle forze dell’ordine, probabilmente dovuta anche alla marginalità geografica del territorio e alla carenza cronica di organico proprio in tale territorio. Parte delle unità di polizia sono peraltro destinate a occuparsi di fenomeni migratori che impegnano le spiagge e il porto di Pozzallo in particolare. Parte del personale è poi sovraccaricato da oneri di gestione, identificazione e autorizzazioni relative ai continui sbarchi”. L’on. Navarra continua sostenendo che “il turismo soffre di episodi ripetuti di microcriminalità” e che “in questo contesto, l’attuale dotazione delle forze dell’ordine lungo la fascia costiera che va da Scoglitti a Donnalucata e oltre, passando per Marina di Ragusa, sia con riferimento ai carabinieri che alla polizia, è, a parere dell’interrogante, assolutamente risibile, anche alla luce dell’immane lavoro delle unità in campo. Gli episodi di microcriminalità diffusa notturna e diurna, infatti, si susseguono senza la possibilità di vedere intervenire nessuno mentre le chiamate di emergenza finiscono per rimanere in gran parte inevase. A fronte di questo quadro, a quanto consta all’interrogante, si sono verificati purtroppo tentativi spontanei di cittadini che si vogliono organizzare per resistere a malversazioni e minacce crescenti sia in orari notturni che diurni. Chiedo se non si ritenga opportuno rivedere quanto prima le dotazioni organiche destinate al controllo del territorio in questa provincia e se non si ritenga opportuno intervenire anche con unità aggiuntive mobili assegnate da Scoglitti a Marina di Ispica lungo la costa per restituire serenità e sicurezza a cittadini, aziende e operatori di questo territorio”. Fin qui l’interrogazione dell’on. Navarra. “Lo ringraziamo – aggiunge Nicastro – per la sensibilità dimostrata su un tema assai delicato. Aspettiamo, adesso, risposte specifiche da parte del Governo perché, soprattutto sul nostro territorio, quello di Vittoria e Scoglitti, c’è bisogno di interventi adeguati proprio su questo fronte”.

