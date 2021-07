Sabato a Pozzallo Viceministro Castelli in visita istituzionale

“Il viceministro all’Economia e Finanze, Laura Castelli, domani 31 luglio, alle ore 18.00, sarà in visita istituzionale a Pozzallo presso il Palazzo di Città e a seguire terrà un incontro a Piazza Municipio per illustrare gli ultimi provvedimenti economici varati dal governo. Saranno presenti i sindaci e le autorità del territorio”

E’ quanto annunciano la deputata Marialucia Lorefice (m5s), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, e il senatore Pino Pisani (m5s), segretario di presidenza del Senato, che aggiungono:

“L’appuntamento di Pozzallo si inserisce in un tour siciliano del viceministro, durante il quale incontrerà gli amministratori locali per ascoltare le problematiche affrontate e per condividere le misure già introdotte dal nostro governo nonché quelle attualmente allo studio, volte a garantire la sostenibilità finanziaria degli enti locali e i servizi ai cittadini.” Concludono i parlamentari.

