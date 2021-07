Ragusa. Prosegue la collaborazione per riqualificazione ex Sp 30

Prosegue il percorso di fattiva collaborazione avviato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di riqualificare la ex SP 30 “Rinelli-Coffitello”, importante collegamento viario con la ss 514 e la ss 115.

Dopo le interlocuzioni con l’assessorato regionale alle Infrastrutture, è stata inviata la lettera di richiesta di collaborazione ai tre Comuni -Chiaramonte, Comiso e Vittoria- competenti per la manutenzione dell’infrastruttura.

Il Libero Consorzio ibleo ha manifestato la disponibilità a farsi carico della progettazione e successiva esecuzione delle opere necessarie. “Confermiamo l’impegno a risolvere le problematiche che interessano il territorio ragusano – ha dichiarato il Commissario Straordinario Salvatore Piazza – ed attendiamo la conferma e l’accettazione da parte degli enti interessati. L’intervento richiederà un finanziamento pari a 1,5 milioni di euro per il quale l’assessorato regionale alle Infrastrutture retto da Marco Falcone si era dichiarato disponibile”.

