Centro Ippico La Contea in auge a Palermo

Terminato alla grande il fine settimana appena trascorso per i cavalieri e le amazzoni del Centro Ippico della Contea di Modica, protagonisti della seconda tappa della Coppa Italia Club 2021 presso il Circolo Ippico il Chirone di Palermo. Ben 15 i binomi in campo accompagnati dal TAL, Salvatore Migliore.

Da subito le piccole amazzoni si sono distinte nelle categorie del dressage.

Ginevra Calabrese e Dorotea Agosta, entrambe in sella a India, si sono aggiudicate il primo e il secondo posto nella categoria “ID20 promotion di dressage”: Marysol Ingallinesi, invece, ha vinto nella categoria E80.

Il pomeriggio del venerdì è stato interamente dedicato alle Gimkane.

In Gimkana 2, gli allievi del sodalizio modicano si sono presentati con due squadre composte da Mattia Terranova, in sella a Nerina, e Daniel Girasa, in sella a Macchia, che si sono aggiudicati il terzo gradino del podio. La squadra composta da Dorotea Agosta e Salvatore Occhipinti, battendo le altre 5 squadre e con un punteggio di 211, ha portato a casa una medaglia d’oro.

Nella “gimkana jump 40”, le squadre presentate dall’istruttore Salvatore Migliore sono state 4.

Categoria jump40 B2: secondo posto per Marysol Ingallinesi e Laura Spadola e terzo posto per Sofia Rizza e Frida Fede.

Categoria Jump 40A2: successo della squadra composta da Giorgio Giannone e Ferdinando Abbate.

Matilde Petriglieri, Ginevra Calabrese e Marco Galanti, dal canto loro, si sono classifcati secondi nella categoria “jump40 B1”.

La giornata di sabato ha registrato un’altra vittoria nella categoria “salto ostacoli L40” con Rosario Iachinoto in sella a Diny(successo replicato anche nella giornata di domenica).

Categoria LP60: protagoniste Laura Spadola, in sella a Stellina, Frida Fede, in sella ad India, e Sofia Rizza, in sella a Miss Franci, si sono aggiudicati, rispettivamente il terzo, quarto e settimo posto , podio che è stato leggermente stravolto nella giornata di domenica dove la Rizza si è classificata seconda mentre Spadola è stata terza e Fede quarta.

Il pomeriggio del Sabato e la domenica mattina sono state dedicata ai “Pony games”. Nella categoria “pony Games A1” la squadra composta da Daniel Girasa e Mattia Maltese ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Nella categoria “Pony Games A2”, Rosario Iachinoto, Dorotea Agosta e Giorgio Giannone si sono piazzati al quarto posto, mentre Ferdinando Abbate e Salvatore Occhipinti hanno conquistato il terzo gradino del podio.

Quarta posizione nella categoria “B1” per la formazione composta da Ginevra Calabrese, Matilde Petriglieri e Galanti Marco , mentre la squadra formata da Frida Fede e Marysol Ingallinesi ha concluso con una medaglia di bronzo.

Nella categoria “B2”, infine, terzo posto per la squadra formata da Laura Spadola e Sofia Rizza.

Il tecnico Salvatore Migliore si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti dai suoi allievi e coglie l’occasione per ringraziare genitori e allievi che lo hanno accompagnato in questa esperienza.

