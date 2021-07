Ha una nuova sede l’aula studio per gli universitari a Marina di Ragusa

Per la terza estate consecutiva da domani, martedì 27 luglio, a Marina di Ragusa sarà allestita un’aula studio a disposizione di tutti gli studenti universitari per la preparazione dei loro esami. A differenza degli scorsi anni, questa estate la sala si troverà all’interno dei locali dell’Istituto Quasimodo, in Via Portovenere, dove sarà possibile accedere tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa firma del registro presenze in entrata e in uscita e del rispetto delle normative anti-covid 19 indicate nel regolamento affisso all’ingresso dell’aula.

“Ringrazio il preside Licata – dichiara Giovanni Iacono, assessore alla Pubblica istruzione e al Patrimonio – per la disponibilità. Questa attività, condivisa con Simone Digrandi e le Politiche giovanili che l’hanno promossa, è lodevole perché offre ai giovani universitari non solo un luogo per studiare ma, soprattutto, una occasione di socialità e di relazione nello studio: i locali di quest’anno si prestano proprio e anche meglio per questi, importanti, scopi”.

“Dopo la notevole affluenza delle scorse estati – aggiunge Simone Digrandi, collaboratore del sindaco per le Politiche giovanili – non potevamo che confermare l’iniziativa che ha permesso a tanti studenti di trovare un luogo consono dove potersi preparare in vista di esami universitari o test d’ingresso delle facoltà. Invito i ragazzi che pensano di usufruire con una certa costanza giornaliera o settimanale dell’aula a contattarmi all’indirizzo mail s.digrandi@comune.ragusa.gov.it per concordare le migliori modalità di utilizzo.

Prosegue dunque l’impegno del settore politiche giovanili nell’individuazione di spazi utili per i ragazzi della nostra città, spesso dando seguito proprio alle loro richieste; un’iniziativa in linea con la recente apertura di due aule studio al Centro Commerciale Culturale di Via Matteotti. Rimaniamo a disposizione di tutti i giovani ragusani che vorranno suggerire o segnalare proposte, criticità, idee”.

