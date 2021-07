Sversamento in mare a Scicli, raddoppiati controlli a Marina di Modica e Maganuco

A seguito dell’incendio di ieri in C.da Corvo, territorio di Scicli, e alla conseguente decisione presa dal Sindaco di Scicli di vietare la balneazione tra Sampieri e Cava d’Aliga a causa di uno sversamento fognario in mare, il Comune di Modica ha disposto l’incremento dei controlli sulla salubrità dell’acqua a Marina e Maganuco. Di norma, a seguito dell’ottenimento della bandiera blu, viene effettuato un controllo a settimana. Dalla prossima saranno due i rilevamenti per avere così un monitoraggio più costante. “Vogliamo garantire la massima tranquillità sui nostri arenili e, vista la particolare situazione che si è creata in C.da Corvo, riteniamo necessario avere più controlli. Quindi nessun allarmismo perché i cittadini verranno costantemente informati e, in caso di pericolo, verranno prese tempestivamente le decisioni giuste”.

