KeyJey Pallamano Ragusa, preso Ivan Ruiz Rios

Prende sempre più forma la KeyJey Pallamano Ragusa del futuro. Ed è una forma interessante, con molti giocatori di talento che potranno di certo recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie A2. E’ il caso dell’ultimo ingaggio, quello di Ivan Ruiz Rios, classe ’95. Nazionalità spagnola, ala destra, il prodigioso mancino, di cui si dice un gran bene, ha giocato, nella passata stagione, nella Ucam Balonmano Murcia, vincendo il titolo di miglior giovane talento nella Primera nacional di Spagna oltre ad essere arrivato al quinto posto nella classifica dei marcatori con ben 164 goal realizzati. Insomma, un acquisto mirato e che potrà fornire un grosso contributo alla squadra. “Mirato perché – chiariscono dalla società ragusana – in quel settore eravamo completamente scoperti visto e considerato che Andrea Mazzone è andato a Chieti con la Nazionale italiana under e qui rimarrà almeno per un paio di anni per formarsi. Si avvertiva, dunque, forte la necessità della presenza di quest’altra figura nel roster che, a questo punto, sta diventando sempre più una multinazionale di giocatori che sanno il fatto loro e che vorranno dimostrare le proprie qualità nel contesto di un percorso che stiamo attuando con sempre maggiore convinzione. Manca ancora qualche pedina che abbiamo già nel mirino e che sarà annunciata tra breve. Insomma, vogliamo disputare un campionato che possa regalarci grosse soddisfazioni”.

