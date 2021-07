Olimpiadi di Tokyo: gli italiani in gara per disciplina sportiva

Di seguito i 384 italiani in gara (198 uomini e 186 donne) per disciplina sportiva

Arrampicata sportiva

Combinata – Ludovico Fossali – Michael Piccolruaz – Laura Rogora

Atletica

Staffetta 4×100

Anna Bongiorni – Eseosa Fostine Desalu – Zaynab Dosso – Vittoria Fontana – Johanelis Herrera Abreu – Gloria Hooper – Antonio Baldassarre Infantino – Lamont Marcell Jacobs – Dalia Kaddari – Davide Manenti – Lorenzo Patta – Hillary Wanderson Polanco Rijo – Irene Siragusa – Filippo Tortu

Staffetta 4×400 e 4×400 mista – Vladimir Aceti – Lorenzo Benati – Rebecca Borga – Benedicta Chigbolu – Giancarla Dimich Trevisan – Ayomide Folorunso – Matteo Galvan – Giuseppe Leonardi – Brayan Lopez – Raphaela Boaheng Lukudo – Alice Mangione – Eleonora Marchiando – Petra Nardelli – Anna Polinari – Davide Re – Edoardo Scotti – Alessandro Sibilio

Marcia 20 km – Francesco Fortunato – Eleonora Anna Giorgi – Antonella Palmisano – Massimo Stano – Federico Tontodonati – Valentina Trapletti

Marcia 50 km – Andrea Agrusti – Teodorico Caporaso – Marco De Luca

Maratona – Yassine El Fathaoui – Giovanna Epis – Ghebrehiwet Faniel – Yassine Rachik

100 metri – Anna Bongiorni – Vittoria Fontana – Lamont Marcell Jacobs – Filippo Tortu

100 metri ostacoli – Luminosa Bogliolo – Elisa Maria Di Lazzaro

110 metri ostacoli – Paolo Dal Molin – Hassane Fofana

200 metri – Eseosa Fostine Desalu – Gloria Hooper – Dalia Kaddari – Antonio Infantino –

400 metri – Davide Re – Edoardo Scotti

400 metri ostacoli – Eleonora Marchiando – Linda Olivieri – Yadisleidy Pedroso – Alessandro Sibilio

800 metri – Elena Bellò

1500 metri – Federica Del Buono – Gaia Sabbatini

3000 metri siepi – Ahmed Abdelwahed – Osama Zoghlami – Ala Zoghlami

5000 metri – Nadia Battocletti – Yemaneberhan Crippa

10000 metri – Yemaneberhan Crippa

Salto triplo – Tobia Bocchi – Andrea Dallavalle – Dariya Derkach – Chiebuka Ihemeje

Salto con l’asta – Roberta Bruni – Elisa Molinarolo – Claudio Michel Stecchi

Salto in lungo – Filippo Randazzo

Salto in alto – Stefano Sottile – Gianmarco Tamberi – Alessia Trost – Elena Vallortingara

Getto del peso – Leonardo Fabbri – Nicholas James Ponzio

Lancio del disco – Giovanni Faloci – Daisy Osakue

Lancio del martello – Sara Fantini

Basket

Nazionale Maschile : Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali

Basket 3×3 – Nazionale femminile: Chiara Consolini, Rae Lin Marie D’Alie, Sara Madera, Giulia Rulli

Beach volley – Nazionale maschile: Adrian Ignacio Carambula Raurich, Daniele Lupo, Paolo Nicolai, Enrico Rossi); Nazionale femminile (Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth

Canoa

Velocità, K1 e K2 1000 metri – Luca Beccaro – Samuele Burgo

Velocità, K1 200 metri – Francesca Genzo – Manfredi Rizza

Slalom, K1 – Giovanni De Gennaro – Stefanie Horn

Slalom, C1 – Marta Bertoncelli

Canottaggio

Singolo senior: Gennaro Di Mauro

Doppio senior: Chiara Ondoli – Alessandra Patelli

Doppio pesi leggeri: Federica Cesarini – Stefano Oppo – Valentina Rodini – Willy Ruta

Due senza senior: Giovanni Abagnale – Marco Di Costanzo – Aisha Rocek – Kiri Tontodonati

Quattro di coppia senior: Giacomo Gentili – Stefania Gobbi – Valentina Iseppi – Veronica Lisi – Alessandra Montesano – Andrea Panizza – Luca Rambaldi – Simone Venier

Quattro senza senior – Matteo Castaldo – Matteo Lodo – Bruno Rosetti – Giuseppe Vicino (Riserve: Vincenzo Abbagnale – Luca Chiumento – Clara Guerra)

Ciclismo

Bmx racing – Giacomo Fantoni

Mountain bike – Luca Braidot – Nadir Colledani – Gerard Kerschbaumer – Eva Lechner

Pista – Martina Alzini – Elisa Balsamo – Simone Consonni – Filippo Ganna – Vittoria Guazzini – Francesco Lamon – Jonathan Milan – Letizia Paternoster – Elia Viviani

Strada – Marta Bastianelli – Alberto Bettiol (in linea, cronometro) – Damiano Caruso (in linea) – Giulio Ciccone (in linea) – Filippo Ganna (cronometro) – Elisa Longo Borghini – Gianni Moscon (in linea) – Vincenzo Nibali (in linea) – Soraya Paladin

Ginnastica

Artistica, individuale

Ludovico Edalli (All-Around) – Marco Lodadio (Anelli) – Lara Mori (Corpo libero) –

Artistica, squadra

Alice D’Amato – Asia D’Amato – Vanessa Ferrari – Martina Maggio

Ritmica, individuale

Alexandra Agiurgiuculese – Milena Baldassarri

Ritmica, squadra

Martina Centofanti – Agnese Duranti – Alessia Maurelli – Daniela Mogurean – Martina Santandrea

Golf

Lucrezia Colombotto Rosso – Guido Migliozzi – Giulia Molinaro – Renato Paratore

Judo

Fabio Basile (73 kg) – Alice Bellandi (70 kg) – Maria Centracchio (63 kg) – Odette Giuffrida (52 kg) – Manuel Lombardo (66 kg) – Francesca Milani (48 kg) – Nicholas Mungai (90 kg) – Christian Parlati (81 kg)

Karate

Kata – Viviana Bottaro – Mattia Busato

Kumite – Luigi Busà (75 kg) – Angelo Crescenzo (67 kg) – Silvia Semeraro (+61 kg)

Lotta

Stile libero – Frank Chamizo Marquez (-74 kg) – Abraham Conyedo Ruano (-97 kg)

Nuoto

100 metri rana – Martina Carraro – Nicolò Martinenghi – Benedetta Pilato –

100 metri dorso – Thomas Ceccon

200 metri dorso – Margherita Panziera

200 metri farfalla – Federico Burdisso

200 metri stile libero – Federica Pellegrini

200 metri misti – Alberto Razzetti

400 metri misti – Sara Franceschi

400 metri stile libero – Marco De Tullio – Gabriele Detti

800 metri stile libero – Gregorio Paltrinieri – Simona Quadarella

1500 metri stile libero – Martina Rita Caramignoli – Gregorio Paltrinieri – Simona Quadarella

Staffetta 4×100 stile libero e mista, 4×200 stile libero – Domenico Acerenza – Stefano Ballo – Ilaria Bianchi – Giacomo Carini – Arianna Castiglioni – Matteo Ciampi – Santo Condorelli – Ilaria Cusinato – Stefano Di Cola – Elena Di Liddo – Francesca Fangio – Manuel Frigo – Anna Chiara Mascolo – Pier Andrea Matteazzi – Filippo Megli – Alessandro Miressi – Stefania Pirozzi – Federico Poggio – Matteo Restivo – Simone Sabbioni – Giulia Vetrano – Lorenzo Zazzeri

Nuoto di fondo

10 km – Rachele Bruni – Gregorio Paltrinieri – Mario Sanzullo

Nuoto sincronizzato – Beatrice Callegari – Domiziana Cavanna – Linda Cerruti – Francesca Deidda – Costanza Di Camillo – Costanza Ferro – Gemma Galli – Enrica Piccoli – Federica Sala

Pallanuoto

Nazionale maschile: Matteo Aicardi, Michael Alexander Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto

Pallavolo

Nazionale maschile: Simone Anzani, Massimo Colaci, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Matteo Piano, Riccardo Sbertoli, Luca Vettori, Ivan Zaytsev

Nazionale femminile: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Ogechi Egonu, Sarah Luisa Fahr, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Fatime Sylla

Pentathlon moderno

Elena Micheli, Alice Sotero

Pesi

Maria Grazia Alemanno (59 kg) – Giorgia Bordignon (64 kg) – Antonino Pizzolato (81 kg) – Davide Ruiu (61 kg) – Mirko Zanni (67 kg)

Pugilato

Angela Carini – Rebecca Nicoli – Giordana Sorrentino – Irma Testa

Scherma

Fioretto – Giorgio Avola (riserva) – Martina Batini – Andrea Cassarà – Erica Cipressa – Arianna Errigo – Alessio Foconi – Daniele Garozzo – Alice Volpi

Sciabola – Michela Battiston (riserva) – Enrico Berrè – Martina Criscio – Luca Curatoli – Rossella Gregorio – Aldo Montano (riserva) – Luigi Samele – Irene Vecchi

Spada – Gabriele Cimini (riserva) – Rossella Fiamingo – Marco Fichera – Enrico Garozzo – Federica Isola – Mara Navarria – Andrea Santarelli – Alberta Santuccio (riserva)

Skateboarding

Park –Ivan Federico – Alessandro Mazzara

Street –Asia Lanzi

Softball

Nazionale femminile: Ilaria Cacciamani, Emily Patricia Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Amanda Lynn Fama, Andrea Marie Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi, Laura Vigna

Sport equestri

Completo – Susanna Bordone – Stefano Brecciaroli – Vittoria Panizzon – Arianna Schivo

Dressage – Francesco Zaza

Salto a ostacoli – Emanuele Gaudiano

Surf

Leonardo Fioravanti

Taekwondo

Simone Alessio (-80 kg) – Vito Dell’Aquila (-58 kg)

Tennis

Fabio Fognini – Camila Giorgi – Lorenzo Musetti – Jasmine Paolini – Lorenzo Sonego

Tennistavolo

Debora Vivarelli

Tiro a segno

Carabina 3 posizioni – Lorenzo Bacci – Sofia Ceccarello – Marco De Nicolo

Carabina 10 metri aria compressa – Marco Suppini

Pistola automatica 25 metri – Riccardo Mazzetti – Tommaso Chelli

Pistola 10 metri aria compressa – Paolo Monna

Tiro a volo

Skeet – Diana Bacosi – Chiara Cainero – Tammaro Cassandro – Gabriele Rossetti

Trap – Mauro De Filippis – Jessica Rossi – Silvana Maria Stanco

Tiro con l’arco

Tatiana Andreoli – Lucilla Boari – Mauro Nespoli – Chiara Rebagliati

Triathlon

Alice Betto – Angelica Olmo – Gianluca Pozzatti – Delian Dimko Stateff – Verena Steinhauser

Tuffi

Piattaforma 10 metri – Noemi Batki – Sarah Jodoin Di Maria

Sincro trampolino 3 metri – Elena Bertocchi – Lorenzo Marsaglia – Chiara Pellacani – Giovanni Tocci

Vela

470

Elena Berta – Giulio Calabrò – Bianca Caruso – Giacomo Ferrari

ILCA 6, ex Laser Radial

Silvia Zennaro

Nacra 17 misto

Caterina Marianna Banti – Ruggero Tita

RS:X

Mattia Camboni – Marta Maggetti

