Basket. Roberto Chessari tesserato dalla Virtus Kleb Ragusa

Continua l’opera della Virtus Kleb Ragusa nell’allestimento del roster che disputerà il prossimo campionato di serie B sotto la direzione tecnica di coach Bocchino. Un’altra importante riconferma che si inserisce nella nuova compagine di gioco è Roberto Chessari.

Chessari, playmaker classe 2000, alto 1,95 cm inizia la sua carriera cestistica nel 2010 nella Pegaso Ragusa con cui nel 2016 vince lo scudetto Under16. Nella stagione 2016/2017 gioca con la Virtus Ragusa in serie C per poi approdare alla Virtus Bologna con cui ha vinto lo scudetto Under18. Da settembre 2018 ha giocato a Capo D’Orlando. Successivamente milita a Scauri in serie B. Nel 2019 torna alla Virtus Ragusa in serie C silver e nell’ultima stagione è tra le fila della Virtus Kleb Ragusa in serie B.

«Sono felice di rimanere qui a Ragusa – afferma il giocatore ibleo – e poter continuare un progetto ambizioso iniziato l’anno scorso proseguendo di fatto in quello che è il mio percorso di crescita. Cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data provando ad ottenere il massimo risultato sia per la squadra che personale. Giocare nella squadra della tua città poi ti da quella carica in più che ti permettere di raggiungere obiettivi più ambiziosi. Sono fiducioso che il pubblico, vero sesto uomo in campo e grande assente nell’ultimo anno, ci darà quel di più per toglierci l’amaro in bocca che ci ha lasciato la scorsa stagione»

