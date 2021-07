Modica. Appaltati i lavori per il raddoppio dell’asse Polocommerciale

Applicando un ribasso del 34,599% la ditta Farel Impianti Srl di Favara (AG) si è aggiudicata i lavori per il completamento e raddoppio dell’asse viario Polocommerciale. L’importo, interamente finanziato da fondi ex Insicem, è di 1.652.467,01 a base d’asta. Nei prossimi giorni verranno completati gli ultimi passaggi burocratici dopo di che potranno finalmente avere inizio i tanti attesi lavori. Al termine degli stessi risulterà completato l’asse viario del PoloCommerciale, a partire dalla rotatoria di via Sacro Cuore che si congiungerà con il tratto già riqualificato che comincia dalla rotatoria di via Resistenza Partigiana. Nel progetto è prevista la costruzione di un marciapiedi di 3 metri attrezzato con aree a verde e panchine, l’installazione dell’illuminazione pubblica a led. “Essere riusciti dopo tanti intoppi ad aggiudicare la gara – commenta il Sindaco – ci permetterà di realizzare un’opera infrastrutturale di primissima importanza. Completeremo l’asse viario del PoloCommerciale, forse l’arteria più trafficata dell’intero territorio modicano la cui importanza diventerà ancora più centrale con l’apertura dello svincolo autostradale. Il pedone potrà imboccare la SS115 già da via Sacro Cuore arrivando fino in via Risorgimento con la possibilità di fermarsi in una delle panchine che verranno installate nelle aree a verde. L’urbanizzazione di quell’area commerciale, dove sono presenti oggi tante infrastrutture non complete, favorirà la nascita di nuove attività artigianali e commerciali con conseguente aumento di opportunità di lavoro. Grazie all’utilizzo dei ribassi d’asta potremo inoltre dedicarci anche ad altre opere collegate all’asse viario che miglioreranno ancora di più la sua transitabilità. Ringrazio tutti i miei collaboratori tecnici e politici per l’apporto dato in fase di intercettazione dei fondi, durante il lungo iter progettuale e successivamente di gara ”.

