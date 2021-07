Incendio Hotspot di Pozzallo, nota della Diocesi di Noto

L’episodio di cronaca accaduto ieri presso il centro di Prima Accoglienza di Pozzallo ha suscitato diverse impressioni e prese di posizione. Tra questi vi è anche una nota di don Paolo Catinello, attualmente direttore dell’ufficio Pastorale Migrantes della Diocesi di Noto.

Nella nota, apparsa sulla pagina Facebook ufficiale della Diocesi, don Paolo afferma: “Il fatto increscioso accaduto ieri a Pozzallo non ci lascia indifferenti, soprattutto in riferimento ai tanti pozzallesi di cui conosciamo il cuore e la sensibilità.

Oggi questo cuore è stato tradito da pochi delinquenti che hanno appiccato il fuoco all’Hotspot, simbolo di una prima accoglienza della nostra terra di Sicilia e della nostra diocesi di Noto.

Condanniamo senza appello ogni atto di violenza che, non solo non risolve i problemi, ma complica il lungo e impegnativo percorso di integrazione.

Tuttavia esprimiamo totale disaccordo con quanti pretendono di leggere il fatto in maniera ideologica scatenando odio e razzismo che da sempre rappresenta una colla velenosa per la società civile.

Noi siamo per il partito dell’uomo e ci schieriamo sempre a favore dei più deboli e questa sarà l’unica tessera di appartenenza ricevuta da Gesù Cristo, il Dio fatto Uomo.

Il nostro impegno come diocesi, a costruire una società più fraterna, dove l’altro venga percepito come risorsa e non come pericolo sarà ancore più forte e contiamo sulla disponibilità della comunità di Pozzallo che porta avanti con dignità e responsabilità l’eredità lasciata da Giorgio La Pira quale uomo che ha investito tutto se stesso sull’incontro delle culture.”

Salva