Beneficenza all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Ragusa

Mille euro devoluti all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di

Ragusa da parte del gruppo fitness Vitality e Basaki. E’ il risultato

della maratona di beneficenza organizzata periodicamente dal gruppo

che di volta in volta aiuta varie associazioni su tutto il

territorio. In quell’occasione l’AISM era stata presente nei centri

sportivi per sensibilizzare gli iscritti sulla costante battaglia che

conducono i volontari ogni giorni.

Il ricavato avrà un duplice scopo: aiutare l’Associazione nello

svolgimento delle loro attività quotidiane a sostegno dei malati di

sclerosi multipla e sensibilizzare ai benefici dell’attività fisica.

Diversi studi clinici hanno infatti dimostrato che esercizi fisici

regolari possono avere effetti positivi sulle limitazioni fisiche

causate dalla sclerosi multipla. Secondo molti studiosi, l’esercizio

fisico dovrebbe essere considerato complementare alle tradizionali

terapie contro questa malattia. Un allenamento costante, infatti,

combatte affaticamento, depressione e disturbi alle braccia e gambe.

Lo stesso gruppo si impegna ad offrire attività mirate sia

in palestra che in piscina, un personale altamente qualificato per

l’assistenza e il supporto durante l’allenamento in ambienti

inclusivi.

