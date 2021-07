La Giustizia Amministrativa torna in presenza: sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Consiglio di Stato, l’ Avvocatura Generale dello Stato, il CNF, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e UNAA – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti valido dal 1 agosto in poi.

Mantenuta la possibilità di chiedere il passaggio in decisione senza discussione fino alle 12 del giorno precedente l’udienza e lo scaglionamento delle discussioni in distinte fasce orarie.

Nessuna udienza da remoto, nemmeno in forma mista: avremo perso quel (poco) che di buono ci ha insegnato la pandemia?

