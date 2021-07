Ammatuna. Contagi, occorre immediatamente organizzare i Drive-in

L’impressionante aumento del numero dei contagi in Provincia di Ragusa, presuppone un’attenta riflessione sulle cause che hanno provocato il brusco innalzamento della curva epidemica. Ad affermarlo è il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

In sole 24 ore sono stati registrati quasi 120 casi positivi in più. L’aumento dei contagi nella nostra Provincia è in linea con un peggioramento complessivo che riguarda la Sicilia e l’Italia.

Occorre attrezzarsi subito, conclude Ammatuna, e ripristinare i Drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi per individuare i soggetti positivi asintomatici. Questa è l’unica strada per cercare di isolare e bloccare la diffusione del contagio.

