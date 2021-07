Perù. Sostenitori Kieko Fujimori assaltano auto Ministri a Lima

Il pm Fanny Uribe, capo della Quinta Procura Penale di Lima, ha avviato un’indagine atta ad individuare i presunti reati contro il corpo, la vita e la salute, la proprietà e la pace pubblica. In particolare, il processo investigativo si concentrerà sulle aggressioni contro le auto ufficiali dei ministri della Salute, Oscar Ugarte, e degli Alloggi, Edilizia e Igiene, Solangel Fernández. Atti violenti perpetrati dai sostenitori del candidato presidente Keiko Fujimori, che in base ai risultati del voto al ballottaggio del mese scorso ha perso le elezioni, ma che la Fumjiori continua a contestare, ritenendo che ci siano stati brogli specie nelle regioni andine. Le indagini riguardano anche l’aggressione ad alcuni giornalisti, per la quale il pm Uribe ha chiesto di fornire i nomi degli malmenati, dai seguaci della Fujimori. A seguito degli atti di violenza registrati mercoledì, il presidente ad interim Francisco Sagasti ha condannato gli attacchi e ha indicato che i responsabili saranno quanto prima assicurati alla giustizia. ”La polizia – ha detto Sagasti – ha già individuato un manipolo di facinorosi che saranno presto messi nelle condizioni di non nuocere”.

Salva