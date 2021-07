PD Vittoria. Ripristinato ponte sul lungomare Kamarina

Il ponte sul lungomare Kamarina è stato finalmente ripristinato. Sono stati avviati i lavori di sistemazione che hanno, tra l’altro, consentito di riparare le mattonelle che, nella parte centrale della sede stradale, erano saltate. E, inoltre, si sta provvedendo a ripulire gli argini anche se, allo stato attuale, risultano essere depositati dei rifiuti, frutto dell’attività in questione, che andrebbero rimossi. “Un primo, importante, passo, però – chiarisce il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro – è stato compiuto. La viabilità della zona è migliorata. Sono servite le nostre denunce, le nostre proteste, a sensibilizzare chi di competenza. Chiediamo che adesso non ci si fermi qui ma che si completi l’opera per mettere completamente in sicurezza questa piccola infrastruttura che, però, ha un’importante valenza per il territorio. Ricordiamo che la stessa, durante la stagione invernale, era sovente allagata mentre, per il momento, la situazione sembra essere sotto controllo. Cercheremo, come sempre, di evidenziare tutte le cose che non vanno e di fare sentire, laddove possibile, la nostra voce per invogliare le autorità competenti ad intervenire così da dare risposte alla collettività”.

