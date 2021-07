Arriva il Cornetto Sammontana al Cioccolato di Modica IGP

La più grande azienda produttrice di gelati nel Mondo, la Sammontana, ha presentato ieri a Roma il suo prodotto di punta per l’estate 2021: il Cornetto Cinque Stelle al Cioccolato di Modica IGP. Una novità assoluta che porta il prodotto modicano praticamente su tutto il mercato mondiale con conseguenze di immagine facilmente pronosticabili. L’Amministratore di Sammontana, Guido Calò, ha illustrato il percorso che ha portato alla valutazione prima e alla scelta dopo, del Cioccolato di Modica quale ingrediente per il cornetto 5 stelle. A margine dell’evento, cui hanno partecipato fra gli altri il Colonnello Luigi Cortellessa, il nuovo D.G. Del Ministero, Oreste Gerini, Bonato e Perini di Csqa; il Segretario Generale di Cna Gabriele Rotini, il Sindaco Abbate e il Direttore del CTCM Scivoletto hanno incontrato il rappresentante di Sammontana con il quale hanno concordato l’avvio di una concertazione per la definizione di una campagna di comunicazione che valorizzi il cornetto Sammontana, Modica e il suo Cioccolato. “È stato annunciato che saranno prodotti oltre 4 milioni di gelati a settimana al Cioccolato di Modica IGP – ha commentato il Sindaco intervenuto alla presentazione- e per noi rappresenta uno straordinario veicolo pubblicitario che dobbiamo necessariamente sfruttare. La materia prima sarà fornita da un’azienda associata al Consorzio. I numeri del nostro cioccolato, comunicati oggi dal Ministero per le Politiche Agricole sono straordinari. Nel 2020 il 53% di autorizzazioni concesse dal Ministero per l’utilizzo di un determinato prodotto come ingrediente caratterizzante sono state proprio per il Cioccolato di Modica. Il 51% delle etichette autorizzate all’utilizzo hanno richiesto il nostro cioccolato. Possiamo dire che oggi il cioccolato di Modica IGP sia il prodotto italiano più richiesto nella produzione di dolci di tutti i tipi”. “Inserire referenze come i coni gelato al Cioccolato di Modica IGP –ha commentato il direttore ricerca sviluppo e qualità di Sammontana, Guido Calò – ha consentito alla nostra azienda, profondamente italiana ma che sul mercato deve vedersela con le multinazionali, di creare per i propri prodotti un legame con il territorio”. Il cioccolato di Modica è unico IGP in Europa presentato come “caso studio” al Ministero nell’ambito dell’evento sul valore dei trasformati DOP e IGP. “Conferire al cornetto Sammontana la caratteristica granulosità del nostro cioccolato – ha affermato il Direttore del CTCM Scivoletto – ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso la notorietà del cioccolato di Modica IGP, che ad appena due anni dalla certificazione europea, risulta in testa alla graduatoria delle autorizzazioni rilasciate (92) dal Mipaaf nel 2020, oltre il 53% del totale”.

