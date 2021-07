Ispica, infermiere trovato morto in casa. Si fa l’autopsia

Saranno i consulenti nominati dalla Procura di Ragusa a chiarire la morte di un infermiere di 49 anni, originario di Ispica, in servizio al Policlinico di Catania. L’uomo è stato trovato morto nella sua abitazione tra Ispica e Santa Maria del Focallo. Il pubblico ministero ha nominato un medico legale, il modicano Giorgio Spadaro, è una tossicologa, la catanese Nunziata Barbera, per l’esame autoptico. Si tratterebbe di morte naturale, secondo quanto emerso dalla prima ispezione cadaverica, ma le cause effettive del decesso saranno chiarite dagli esiti dell’autopsia.

