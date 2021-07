Pallamano. KeyJey Ragusa: si riparte l’11 settembre

Si parte l’11 settembre. Il prossimo campionato di Serie A2 per la KeyJey Ragusa ha adesso una data di inizio.Che servirà al gruppo ibleo anche per pianificare la preparazione sotto la guida del riconfermato tecnico Mario Gulino. Saranno in tutto 40, suddivise in tre gironi, le squadre al via del prossimo anno sportivo. Igruppi A e B includono 14 formazioni a testa mentre il gruppo C conterà su 12 organici. Confermata la formula della Final6 per la promozione in A1. Due richieste di reintegro accolte, tra questa quella del Girgenti nel girone C quello che interessa direttamente il teamragusano. Questa la composizione del suddetto girone: oltre a KeyJey Ragusa e Girgenti, anche Fondi, Benevento, Atellana, Noci, Lanzara, Cus Palermo, Il Giovinetto, Mascalucia, Aetna Mascalucia e Haenna. “Molte squadre, compresa la nostra – sottolineano dalla società ragusana – si stanno rafforzando, altre, con un grande blasone, erano già forti di suo. Si annuncia un girone C molto competitivo in cui cercheremo di fare sino in fondo la nostra parte. L’obiettivo è di certo quello di migliorare le performance della scorsa stagione e per questo motivo, d’intesa con lo staff tecnico, vogliamo potenziare il più possibile la squadra, e in parte lo stiamo già facendo, con giovani talenti internazionali che potrebbero assurgere al ruolo di rivelazioni. Certo, l’inizio fissato per l’11 settembre significa meno di due mesi per la preparazione ma ci faremo trovare pronti quando sarà il momento per esaltare, ancora di più, nella nostra città, questa splendida disciplina che è la pallamano”.

