Modica. Corso di laurea triennale in beni archeologici al Museo Civico

L’ Università di Messina, il Dipartimento di Civiltà Antiche, sarà al Museo Civico di Modica, mercoledì 14 luglio, alle ore 18.00,per presentare il nuovo corso di Laurea triennale in Beni Archeologici che sarà avviato dal prossimo Anno Accademico . Saranno presenti tre docenti di Archeologia dell’ Università di Messina, Gioacchino Francesco La Torre, Lorenzo Campagna, Katia Ingoglia.

Il Sindaco Ignazio Abbate e l’ Assessore alla Cultura Maria Monisteri hanno fortemente voluto offrire l’ opportunità alla Città, ai Dirigenti scolastici, ai giovani maturandi, agli appassionati e alla cultura locale di conoscere una nuova offerta formativa universitaria nell’ambito professionale del settore archeologico. L’ appuntamento previsto a Modica è l’ unico programmato dall’ Università di Messina in provincia di Ragusa. Gli archeologi dell’ Università presenteranno le opportunità lavorative dei futuri laureati in beni archeologici sia nell’ ambito delle strutture pubbliche(Musei, Soprintendenze ,Parchi Archeologici) sia nell’ ambito dell’ archeologia preventiva preliminare in ogni lavoro pubblico.

“Modica – ha dichiarato La Torre – per la sua storia, per l’ attuale attività archeologica in corso nel Museo è centrale per la programmazione didattica e formativa della nostra Università .Questa presentazione nel vostro Museo è per il Dipartimento di Civiltà Antiche strategica”.

” Siamo stati scelti – hanno affermato il Sindaco e l’ Assessore Monisteri – perché i valori del nostro territorio ,la storia e le recenti attività archeologiche del Museo ci hanno portato all’ avanguardia nell’ offerta culturale nella Sicilia orientale”.

Il corso di Laurea triennale in beni archeologici ,la cui organizzazione logistica si deve al Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale, avrà sede a Noto. ” Con la città di Modica e con il Museo di Modica-ha dichiarato il Presidente del Consorzio Rosario Pignatello- vogliamo avviare un intenso rapporto di collaborazione didattica “.

L’ incontro con i professori La Torre, Campagna e Ingoglia dell’ Università di Messina sara’ coordinato da Giovanni Di Stefano, Direttore onorario del Museo di Modica che ha aggiunto una riflessione sull’ appuntamento:” È ancora un altro evento importante che si svolge nel nostro Museo dove convergono ricerca, valorizzazione e didattica “.

