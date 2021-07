Ordine professionale assistenza sociale della Regione. Eletta l’ispicese Matilde Sessa

Si è insediato il Consiglio dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, ne fa parte la ispicese Matilde Sessa. Nella sede di via Torino a Palermo, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dopo le elezioni del 27 e del 28 maggio scorso. Tra i quindici consiglieri neoeletti c’è anche Matilde Sessa, funzionaria di servizio sociale dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Ragusa e consigliere comunale di Ispica. Si tratta di una conferma, la Dott.ssa Sessa è già stata consigliere dell’Ordine nel mandato 2017-2021 e ricoprirà l’importante incarico fino al 2025. “Ringrazio per la fiducia la comunità professionale siciliana – dice la Sessa – ed in particolare quella della provincia di Ragusa. Continuerò il mio impegno senza risparmiarmi sia per la professione, sia per le persone fragili con cui gli assistenti sociali si confrontano quotidianamente”. Fanno parte del Consiglio appena eletto anche professionisti provenienti da tutta la Sicilia: Alizzio Nunzio, Alleri Maurizio, Alotta Valentina, Baronello Maria, Brancato Francesco, Bruno Francesco, Ciulla Giuseppe, Giannetto Grazia, Macaluso Jessica, Nicolosi Davide, Pergolizzi Loredana, Sansica Giacomo e Storaci Maria Concetta. Revisore dei conti eletto Luigi Miserendino.

