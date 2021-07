Arriva decreto che finanzia 17.400 borse di specializzazione in medicina

“Le borse di specializzazione in medicina finanziate dallo Stato per l’anno accademico 2020/2021 saranno 17.400, come stabilito dal nuovo decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.”

Lo riferisce in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), sottolineando: “Sono molto felice di questa misura che va incontro ai fabbisogni segnalati da Regioni e Province Autonome e ci consente di incrementare di 4.200 i contratti inizialmente previsti per l’anno accademico 2020/2021, andando addirittura a raddoppiare le borse che esistevano fino a due anni fa e a triplicare quelle previste negli anni ancora precedenti.

Il test di ammissione alle prove di specializzazione si svolgerà il prossimo 20 luglio e attraverso un decreto del ministero dell’Università e Ricerca verrà definita la distribuzione dei posti presso le diverse scuole di specializzazioni mediche.

Interveniamo nel superamento dell’imbuto formativo, – prosegue Lorefice – dando un’opportunità a tanti giovani laureati che potranno contribuire a rafforzare il nostro sistema sanitario grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La pandemia ci ha mostrato come gli investimenti nella sanità sono imprescindibili per superare i nodi ancora esistenti e sono la chiave per non farci trovare impreparati di fronte a nuove possibili situazioni di emergenza.” Conclude la presidente

